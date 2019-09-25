Недвижимость
РБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Кино
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Москва 24 вчера в 13:09
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
РБК вчера в 03:03
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Авто
Более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter отзывают в РФ
Росстандарт 24 сентября объявил о новой отзывной кампании, а рамках которой на сервис отправят более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.
Tvoe-avto.com вчера в 10:51
Происшествия
Сторонники Александра Габышева, который объявил себя шаманом, прекращают поход на Москву
Самого Габышева, который шёл в Москву "изгонять Путина", задержали 19 сентября.
Эхо Москвы 01:15
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Политика
Стали известны темы разговора Путина и Мадуро
Известия вчера в 19:13
Политика
Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США
Индекс S&P 500 на закрытии торгов снизился на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 21:00
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения
Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Футбол
Месси может пропустить игру с «Хетафе»
Спорт-Экспресс 01:12
Политика
Абэ заявил о необходимости реформировать СБ ООН
Совет Безопасности ООН пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на Генассамблее ООН.
REGNUM вчера в 22:16
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 23 сентября в 02:07
Происшествия
На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией
Взрыв самодельной бомбы на пути следования автобуса с полицейским спецназом произошел в провинции Адана на юге Турции, несколько человек получили ранения, заявил губернатор провинции Махмут Демирташ в среду.
РИА Новости 01:40
Футбол
УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Чемпионат вчера в 15:02
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Асмус опровергла слухи о разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с мужем Гариком Харламовым.
VSE42.RU 00:01
Хоккей
Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»
Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.
РИА Новости 00:40
Единоборства
Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10
Здоровье
В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период
Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.
REGNUM 01:25
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Футбол
18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Чемпионат 23 сентября в 14:56