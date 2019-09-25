Общество

РБКРБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

Lenta.ru01:03

Аналитики назвали уральские регионы, где квартиры продаются быстрее и с наибольшей скидкой

Znak.comвчера в 09:56

Сбербанк выяснил, где в России проще всего продать квартиру

РИА Новостивчера в 05:37

Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

РБКвчера в 06:12

Сбербанк и «ДомКлик» выяснили, где проще всего продать квартиру

Байкал24вчера в 05:51

В Сбербанке назвали средний срок продажи квартиры в России

Rambler News Serviceвчера в 05:44

Стало известно, сколько времени занимает продажа квартиры в Петербурге

Невские Новостивчера в 06:33
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Происшествия

В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских

В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Футбол

Кононов рассказал, почему Шюррле не сыграл за «Спартак» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы над клубом «КАМАЗ» (2:1) в Набережных Челнах в матче 1/16 финала Кубка России объяснил, почему с командой на игру не отправился немецкий футболист Андре Шюррле.
Sport24.ru 13:51
Общество

Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Производитель игрушек компания Mattel выпустила новую модель куклы Барби.
ТАСС 12:56
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Политика

Зеленский назвал Трампа учителем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем».
Известия 12:57
Политика

В России могут запретить лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Политика

Путин 25 сентября обсудит с кабмином повышение доходов населения

Президент России Владимир Путин 25 сентября проведёт совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
RT на русском вчера в 09:43
Происшествия

Более 20 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости 13:14
Армия и оружие

В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Гаджеты

Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha

В целом Mi Mix Alpha можно назвать самым необычным смартфоном 2019 года, при этом он позиционируется как концепт, который будет выпущен ограниченным тиражом.
Astera вчера в 05:54
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК 11:20
Футбол

«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России

«Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:50
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявления Зеленского

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения санкций в отношении Украины после обвинений со стороны украинского президента Владимира Зеленского в сторону России с трибуны ООН.
iReactor 13:59
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Общество

В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Космос

Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU вчера в 10:07
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Кино

Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»

Ведомости вчера в 12:40
Политика

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском 13:59
Политика

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Политика

Клинтон назвала Трампа предателем

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
Взгляд.ру 13:31
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Политика

Климкин заявил, что к процедуре импичмента Трампа привела Украина

В истории Соединенных Штатов Америки Украина останется страной, которая привела к началу процедуры импичмента американского президента.
Pravda.Ru 08:07
Футбол

Вальверде рассказал о травме Месси

Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашнего поединка с «Вильярреалом» (2:1) в рамках шестого тура испанской Примеры прокомментировал вынужденную замену форварда Лионеля Месси в перерыве встречи.
Евро-футбол.ру 01:16
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Технологии

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
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