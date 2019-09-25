Общество

РБКРБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

Lenta.ru01:03

Аналитики назвали уральские регионы, где квартиры продаются быстрее и с наибольшей скидкой

Znak.comвчера в 09:56

Сбербанк выяснил, где в России проще всего продать квартиру

РИА Новостивчера в 05:37

Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

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Сбербанк и «ДомКлик» выяснили, где проще всего продать квартиру

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В Сбербанке назвали средний срок продажи квартиры в России

Rambler News Serviceвчера в 05:44

Стало известно, сколько времени занимает продажа квартиры в Петербурге

Невские Новостивчера в 06:33
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика

Греф призвал к революции госуправления

РИАМО – 25 сен. Президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на XXIII международном конгрессе организаций ИНТОСАИ заявил о необходимости проведения революции госуправления, которая изменит уже сложившиеся схемы управления государством, сообщает РИА Новости.
РИАМО 09:50
Политика

Лавров напомнил об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи виз США российским делегатам напомнил, что Иосиф Сталин в своё время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.
RT на русском 16:32
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Происшествия

Опубликованы фото разбившихся на учениях боевых машин ВДВ

Как рассказали в министерстве обороны, 20 сентября во время проведения учений «Центр-2019» у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты.
Говорит Москва 23 сентября в 01:22
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Футбол

У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

Sport24.ru 14:36
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Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
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Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru 13:18
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Газета.Ru 16:39
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
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IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 11:37
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ вчера в 11:26
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Общество

В Ямальских школах открылись 10 центров образования «Точка роста»

ОГТРК Ямал-Регион вчера в 10:51
Космос

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту пристыковался в среду в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
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Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou

Росбалт 22 сентября в 23:14
Футбол

Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)

Московский «Локомотив» в серии пенальти проиграл калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Культура

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова получила травму на съемках клипа

Во время съемок очередного клипа звезда реалити-шоу "Дом-2" Марго Овсянникова серьезно ранила руку осколками разбитой вазы.
VSE42.RU 06:11
Игры

«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию

Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Космос

Нескольких потомков робота Федора уничтожат в ходе «военной приемки»

Исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов-андроидов для летных испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» в рамках проекта «Федерация» и для выхода на поверхность МКС будут создавать в нескольких экземплярах.
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Грецкие орехи помогают бороться с возрастным набором веса

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Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
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На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
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