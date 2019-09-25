Общество
РБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Армия и оружие
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 23 сентября в 08:27
Политика
Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него
Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 04:37
Общество
Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре
Комсомольская правда вчера в 06:59
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Югополис вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Происшествия
В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней
Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
РБК 04:23
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews вчера в 00:41
Космос
NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну
Коммерсантъ вчера в 00:58
Футбол
Объявлен список 40 кандидатов на награду Golden Boy — 2019
Премия Golden Boy вручается ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года.
Sport24.ru 03:24
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Общество
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Энергетика
Инвестиции РФ в проекты в области недропользования в Венесуэле могут достичь порядка 1 млрд долларов
Основу двусторонних отношений Москвы и Каракаса составляют инвестпроекты в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием Национального нефтяного консорциума, в котором принимают участие "Роснефть" и "Газпром нефть", а также компаний "Газпром" и "Интер РАО".
Интерфакс - Россия 04:38
Авто
Найдена Honda Civic с пробегом 1,6 миллиона километров
Пользователь Фейсбука с ником HondaPro Jason опубликовал на свой странице фотографии седана Civic, одометр которого показывает максимальные 999 999 миль (1 609 000 километров).
Motor вчера в 11:53
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах
Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13