Общество

РБКРБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

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Аналитики назвали уральские регионы, где квартиры продаются быстрее и с наибольшей скидкой

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В Сбербанке назвали средний срок продажи квартиры в России

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Стало известно, сколько времени занимает продажа квартиры в Петербурге

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Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
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Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре

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Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
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В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
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25 сентября Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

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В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации

В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
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Объявлен список 40 кандидатов на награду Golden Boy — 2019

Премия Golden Boy вручается ежегодно лучшему футболисту Европы не старше 21 года.
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Гаджеты

Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном

Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
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Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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Инвестиции РФ в проекты в области недропользования в Венесуэле могут достичь порядка 1 млрд долларов

Основу двусторонних отношений Москвы и Каракаса составляют инвестпроекты в сфере освоения энергетических ресурсов Венесуэлы, в том числе с участием Национального нефтяного консорциума, в котором принимают участие "Роснефть" и "Газпром нефть", а также компаний "Газпром" и "Интер РАО".
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Пользователь Фейсбука с ником HondaPro Jason опубликовал на свой странице фотографии седана Civic, одометр которого показывает максимальные 999 999 миль (1 609 000 километров).
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В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Центробанк может дать право банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства.
РИА Новости вчера в 08:00
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Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
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Стали известны дата и место прощания с экс-мэром Новокуйбышевска

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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре

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Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах

Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
Известия 04:13
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Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

Lenta.ru 04:20
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