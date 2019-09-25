Общество
РБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Политика
Зеленский с трибуны ООН заявил о потере Украиной более 15% ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.
РБК 02:46
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Известия 23 сентября в 02:10
Транспорт
МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Газета.Ru вчера в 20:45
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Авто
Представлен обновленный Nissan Patrol
Внешне рестайлинговый Patrol отличается от предшественника новой формой оптики с ходовыми огнями в форме бумерангов и более широкой V-образной решеткой радиатора.
Авторамблер вчера в 10:12
Происшествия
Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах
Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Экономика
Медведев рассказал о будущем «Почты России» после реорганизации
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета вчера в 09:10
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Общество
Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой
Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Гаджеты
Уникальный пятиядерный процессор Intel Lakefield засветился в тесте
В начале года компания Intel представила уникальное решение — пятиядерный процессор Lakefield.
iXBT.com 03:10
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Футбол
До 16 и дальше: клубы РПЛ вступают в борьбу за Кубок России
Турнир дошел уже до 1/16 финала, и на этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на обратной стороне Луны
Китайский луноход «Юйту-2» случайно обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество.
Дни24 вчера в 01:30
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов – 2020/21 пройдет в Петербурге на «Газпром Арене».
Peterburg2.ru 01:24
Футбол
Тренер «Монако» отметил прогресс Головина
Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".
РИА Новости 02:27
Здоровье
Минздрав Челябинской области разберется с жалобами медиков на зарплату
Еще до медработников из Сатки Челябинской области против низких зарплат выступили сотрудники Станции скорой помощи села Октябрьское.
Vademecum вчера в 11:56
Кино
От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
В городе R вчера в 14:04
Интернет
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор
Приложение выступит в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику.
Planet Today 03:10
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Например, теперь стало известно, что «битурбовосьмерка» DBX будет самой мощной в нынешней линейке.
Motor 03:45