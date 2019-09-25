Общество

РБКРБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

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Невские Новостивчера в 06:33
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Политика

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Общество

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Транспорт

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МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
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Газета.Ru вчера в 20:45
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Авторамблер вчера в 10:12
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Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах

Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.
РБК 04:27
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Экономика

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После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
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Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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