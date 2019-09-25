Общество

РБКРБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Названы российские регионы с самым привлекательным жильем

Lenta.ru01:03

Аналитики назвали уральские регионы, где квартиры продаются быстрее и с наибольшей скидкой

Znak.comвчера в 09:56

В Сбербанке назвали средний срок продажи квартиры в России

Rambler News Serviceвчера в 05:44

Сбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру

РБКвчера в 06:12

Сбербанк и «ДомКлик» выяснили, где проще всего продать квартиру

Байкал24вчера в 05:51

Стало известно, сколько времени занимает продажа квартиры в Петербурге

Невские Новостивчера в 06:33

Сбербанк выяснил, где в России проще всего продать квартиру

РИА Новостивчера в 05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:31, Вашингтон
Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений.
Известия вчера в 19:00
Общество

Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»

Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Политика

Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Экономика

Что изменится с 1 октября в жизни россиян

По данным статистики средняя заработная плата федеральных чиновников в прошлом году составила 126,6 тысячи рублей, что почти в три раза превышает доходы рядовых россиян.
Pressa40 вчера в 02:30
Происшествия

В Москве побывавший в канализации мужчина сбежал из больницы в трусах

Известия 03:16
Происшествия

Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым

В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика

Небензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ

"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной".
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Политика

Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан

Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Космос

Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом

Московский Комсомолец вчера в 10:42
Футбол

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «КАМАЗом»

«Спартак» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.
Спорт-Экспресс 03:56
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Российская газета 05:10
Технологии

Нейросеть Яндекса узнала страну по фотографии

N+1 вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк оформила завещание

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Происшествия

Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына

Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Наука

Бактериальные ферменты сделали красное мясо безопасным

Ученые обнаружили фермент, который может делать красное мясо безопасным для человека.
N+1 05:13
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Life.ru 04:38
Политика

Парламент Петербурга одобрил кандидатуры на пост вице-губернаторов

Всего губернатор северной столицы Александр Беглов предложил 10 кандидатур на должности вице-губернаторов.
Санкт-Петербургские ведомости 05:25
Здоровье

Новые возможности для лечения больных раком появились в Приморье

Новое современное оборудование поступило в отделение реанимации и отделение сосудистой хирургии Владивостокской клинической больницы № 2. До конца года учреждение здравоохранение получит ещё 258 единиц техники.
Восток-Медиа 06:04
Футбол

Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»

Евро-футбол.ру 03:06
Космос

Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать

Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Космос

Австралия поддержит полет NASA на Луну деньгами

Предоставление денег NASA одобрил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Экономика сегодня 22 сентября в 04:33
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Здоровье

На Ямале почти закончилась вакцина от гриппа

Главный внештатный эпидемиолог Ямала, руководитель окружного СПИД-Центра Людмила Волова, к которой «Красный Север» обратился за комментарием, считает, что драматизировать ситуацию не нужно: вакцина подходит к концу, но не закончилась.
Красный Север (ЯНАО) вчера в 06:07
Политика

Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Политика

Доллар растет на фоне усиления рисков

Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
Profinance.ru 03:58
Происшествия

В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

RT на русском 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное