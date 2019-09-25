Общество
РБКСбербанк назвал регионы, где быстрее всего продать квартиру
Быстрее всего продать квартиру на первичном и вторичном рынках удастся в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Удмуртии. В средней реализация жилья с момента выставления на рынок займет в этих регионах 60, 62 и 63 дня соответственно.
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Финансы
Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам
Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений.
Известия вчера в 19:00
Общество
Историки выступили в поддержку фигурантов «московского дела»
Историки, преподаватели, аспиранты, студенты и выпускники исторических факультетов опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и пересмотреть уже вынесенные приговоры.
Коммерсантъ 04:58
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Экономика
Что изменится с 1 октября в жизни россиян
По данным статистики средняя заработная плата федеральных чиновников в прошлом году составила 126,6 тысячи рублей, что почти в три раза превышает доходы рядовых россиян.
Pressa40 вчера в 02:30
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика
Небензя: США не выдали визы части делегации России на ДВЗЯИ
"Не только части российской делегации на Генассамблее не были выданы американские визы, но еще и участникам конференции ДВЗЯИ от России", - заявил Небензя, назвав сложившуюся ситуацию "безобразной".
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Госдума приняла закон об освобождении от подоходного налога всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
РИА Новости 05:31
Космос
Конец света 3 октября: конспирологи пугают астероидом
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Футбол
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «КАМАЗом»
«Спартак» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России против «КАМАЗа» обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехнических изделий.
Спорт-Экспресс 03:56
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Технологии
Нейросеть Яндекса узнала страну по фотографии
N+1 вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Происшествия
Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына
Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Наука
Бактериальные ферменты сделали красное мясо безопасным
Ученые обнаружили фермент, который может делать красное мясо безопасным для человека.
N+1 05:13
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Мадуро
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Life.ru 04:38
Политика
Парламент Петербурга одобрил кандидатуры на пост вице-губернаторов
Всего губернатор северной столицы Александр Беглов предложил 10 кандидатур на должности вице-губернаторов.
Санкт-Петербургские ведомости 05:25
Здоровье
Новые возможности для лечения больных раком появились в Приморье
Новое современное оборудование поступило в отделение реанимации и отделение сосудистой хирургии Владивостокской клинической больницы № 2. До конца года учреждение здравоохранение получит ещё 258 единиц техники.
Восток-Медиа 06:04
Футбол
Владелец «Монако» поздравил Головина после победы над «Ниццей»
Евро-футбол.ру 03:06
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Космос
Австралия поддержит полет NASA на Луну деньгами
Предоставление денег NASA одобрил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Экономика сегодня 22 сентября в 04:33
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Здоровье
На Ямале почти закончилась вакцина от гриппа
Главный внештатный эпидемиолог Ямала, руководитель окружного СПИД-Центра Людмила Волова, к которой «Красный Север» обратился за комментарием, считает, что драматизировать ситуацию не нужно: вакцина подходит к концу, но не закончилась.
Красный Север (ЯНАО) вчера в 06:07
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Доллар растет на фоне усиления рисков
Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
Profinance.ru 03:58
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30