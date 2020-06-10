Экономика

РБКРБКСбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
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Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

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Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
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Общество

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Михаила Ефремова направят на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова направят на психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит оценить его психическое состояние и установить мотивы его действий.
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Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края

Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Политика

США захотели построить ледокольный флот

РИА Новости вчера в 13:29
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Роспотребнадзор пояснил, чего опасаться при оформлении микрозаймов

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по поводу оформления микрозаймов.
News.ru 08 июня в 23:03
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Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском вчера в 18:10
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Экономика

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
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Экс-чиновница отсудила 120 тысяч у семьи сбитого ребенка

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Экономика

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

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МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Плюс 117. В Саратовской области выявлены уже 4132 случая коронавируса

За последние сутки в Саратовской области зарегистрированы 117 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования Всего в регионе уже 4132 заболевших COVID-19.
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Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

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С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

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Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
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