Коронавирус

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

РБК08:40

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантина регионы. В списке — Тюмень и ЯНАО

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Эксперты зафиксировали падение расходов россиян на четверть из-за карантинных мер

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Сбербанк назвал наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений регионы

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Петербург признали одним из самых пострадавших от ограничений регионов

DP.RU03:17
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Религия

Освящение главного воинского храма России перенесут

Процедуру освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» перенесли с Дня Скорби 22 июня на 14 июня, 10 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на настоятеля храма.
ИА Красная Весна 08:56
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Авто

Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае

Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35
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Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде

До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Вести Подмосковья вчера в 08:49
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
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Происшествия

К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии

В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
Piter.tv 08:47
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Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:52
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Экономика

Хуснуллин поручил активизировать строительство частных домов

Главы регионов должны поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), без которого невозможно выполнить показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Будущее России. Национальные проекты 08:54
Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Общество

В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты

В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Кино

Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

Ореанда-Новости 08:07
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Общество

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
629
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Происшествия

В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

RT на русском 07:22
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Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
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Экономика

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
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Политика

Компания Danone отказалась от рекламы с Пореченковым — посол Украины

Париж, 10 июня 2020, 15:36 — REGNUM Французская компания Danone приняла решение отказаться от рекламы с участием актёра Михаила Пореченкова, сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 08:36
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
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Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию с коронавирусом, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий невыгодного договора», — отметил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Говорит Москва 08:56
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Экономика

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
2
Политика

В Пензенской области назвали дату выборов губернатора

Выборы губернатора Пензенской области состоятся 13 сентября.
ПензаСМИ 05:10
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