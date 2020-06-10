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Экономика Хуснуллин поручил активизировать строительство частных домов Главы регионов должны поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), без которого невозможно выполнить показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Экономика Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

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