Коронавирус

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Происшествия

В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске

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Футбол

Димитров расторг контракт с «Уралом» и завершил карьеру

Полузащитник Николай Димитров покинул «Урал». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
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Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
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Экономика

С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» сыграют в июле

Санкт-Петербург примет матч 1/2 финала Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 08 июня в 11:55
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК вчера в 11:05
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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
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Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Белорусский президент Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву 24 июня, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко во время онлайн-конференции в ТАСС.
Накануне.Ru 08:52
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Технологии

«ВКонтакте» вложит 1 млрд рублей в свой аналог TikTok

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Общество

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
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Наука

Нашли предшественника Великой китайской стены

Израильские археологи нашли предшественника построенной в эпоху династии Мин (1368−1644) Великой китайской стены.
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Кино

HBO Max удалила фильм «Унесённые ветром» из-за расовых тем

На фоне протестов в США, начавшихся после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда, стриминговая платформа HBO Max убрала из перечня доступных картин "Унесённые ветром" из-за "расовых тем".
Life.ru 01:43
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Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти

Катар является главным конкурентом России на газовом рынке, в первую очередь европейском, и угрожает планам «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России.
Lenta.ru 09:11
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Будущее Михаила Ефремова предсказал судимый актер Владимир Долинский

Ранее судимый Владимир Долинский, Заслуженный артист России, высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Московский Комсомолец 06:21
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Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Общество

ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения

Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
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Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Политика

В Пензенской области назвали дату выборов губернатора

Выборы губернатора Пензенской области состоятся 13 сентября.
ПензаСМИ 05:10
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