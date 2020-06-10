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Retail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы
Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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Потребительские расходы в Саратовской области в апреле-мае упали на 20-25%
СаратовБизнесКонсалтинг03:23
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Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
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Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
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Нашли предшественника Великой китайской стены
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
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ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
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Появилось видео с Ефремовым после ДТП
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Выборы губернатора Пензенской области состоятся 13 сентября.
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