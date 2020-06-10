Общество

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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Сбербанк озвучил самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

Piter.tv07:40

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан сильнее всего пострадали от карантинных ограничений

Finam.Ru02:55

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

РБК05:58

Эксперты зафиксировали падение расходов россиян на четверть из-за карантинных мер

ТАСС03:56

Потребительские расходы в Саратовской области в апреле-мае упали на 20-25%

СаратовБизнесКонсалтинг03:23

Петербург признали одним из самых пострадавших от ограничений регионов

DP.RU03:17

В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть

БИЗНЕС Online07:03
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
24
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
24
Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
662
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
858
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Кино

HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
122
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ вчера в 06:12
30
Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
271
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 07:38
3
Происшествия

Опубликованы условия домашнего ареста Михаила Ефремова

Народные новости 04:27
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Культура

Вышел трейлер screenlife-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни»

КиноПоиск 06:10
3
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
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Происшествия

Двое мужчин в Екатеринбурге избили пенсионера из-за сумки

Пожилой мужчина стал жертвой нападения двух злоумышленников, когда вышел из супермаркета. Они отобрали у него сумку и избили.
News.ru 07:09
1
Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
4
Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
1,3K
Общество

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве в мае

Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса, как основной причины, в Москве в мае, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 07:09
36
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
493
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
169
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
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Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
1
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
538
Общество

Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК из-за письма «Альянса врачей»

Sota.vision 05:46
1
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
216
Происшествия

За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей

За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
3
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
2
Политика

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
3,7K
Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
304
Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
215
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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