Общество
Retail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы
Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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Экономика
Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн
Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении.
Интерфакс 07:06
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Общество
Шумахер перенесет новую операцию
Lenta.ru 08:11
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Армия и оружие
В России планируют создать танк на колесах
Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
Evo-rus.com вчера в 11:54
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:00
Происшествия
Из-за ремонта дорог калмыцкий депутат может сесть в тюрьму
Рассматривается версия о том, что будучи директором архитектурного бюро, он заключил договоры на выполнение ремонта дорог с одной из компаний, но выполнили их сами сотрудники бюро, сообщили в пресс-службе СУ СКР Калмыкии.
ФедералПресс 08:07
Космос
Новый способ поиска жизни на Марсе нашли российские ученые
Smolnarod.ru 07 июня в 07:22
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Политика
Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает.
RT на русском 06:06
Наука
Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок
Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
Популярная механика вчера в 05:42
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Происшествия
Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске
Российская газета 07:07
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Происшествия
Известные адвокаты отказались защищать Ефремова
Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 07:55
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник провели телефонный разговор.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:37
Политика
ВЦИОМ: Сторонники основных партий поддерживают поправки в Конституцию
Большая часть сторонников КПРФ, которые планируют принять участие в голосовании, высказываются за предложенные изменения.
Российская газета 05:00
Авто
Mercedes-Benz выпустит всего 15 эксклюзивных Maybach
Провожать на покой покой S-класс с монументальным 12-цилиндровым агрегатом Mercedes-Benz начала еще в марте 2019 года, представив для седана прощальное исполнение Final Edition.
32CARS.ru вчера в 16:14
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
Общество
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
РИА Новости 08:03
Кино
Появился тизер экранизации «Мы» Замятина от братьев Андреасян
Игромания.ру 07:51
Политика
Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.
Союзное Вече 07:31
Футбол
Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть»
Бывший спортивный директор ФК «Енисей» (Красноярск) Денис Петровский считает, что Аленичев не вправе осуждать Ефремова, потому что сам испытывает слабость к алкоголю.
ГЛАС.RU 04:09