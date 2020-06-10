Коронавирус
Retail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы
Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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В наибольшей степени потребительские расходы сократились там, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар, отмечают авторы исследования, получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.РБК08:40
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Взгляд.ру вчера в 10:28
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Sports.ru 09:28
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Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251
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