Коронавирус

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

В наибольшей степени потребительские расходы сократились там, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар, отмечают авторы исследования, получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.
РБК08:40

Подробнее о событии

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

РБК08:40

Сбербанк озвучил самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

Piter.tv07:40

Сбербанк назвал наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений регионы

Ведомости08:19

Сбербанк назвал регионы с наибольшим сокращением потребительских расходов

Rambler News Service08:11

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантина регионы. В списке — Тюмень и ЯНАО

URA.Ru08:24

В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть

БИЗНЕС Online07:03

Петербург признали одним из самых пострадавших от ограничений регионов

DP.RU03:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Общество

Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом

С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Политика

Путин планирует лично проголосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин собирается прийти на голосование по поправкам к Конституции лично, а не участвовать с помощью электронного формата, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:57
877
Общество

Ракета упала возле посольства США в Багдаде

ФАН 17:19
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
768
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
440
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,9K
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
25
Происшествия

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Интерфакс 12:52
87
Общество

Работающие в день голосования по Конституции получат повышенную оплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, получат повышенную оплату труда.
Известия 13:24
901
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1,5K
Технологии

«ВКонтакте» запустила функцию распознавания аудиосообщений

Газета Кемерова вчера в 14:53
75
Футбол

«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка России

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» все-таки состоится в Санкт-Петербурге, а не в Москве.
Спорт день за днем вчера в 06:36
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line вчера в 09:30
16
Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
37
Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
3
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
380
Экономика

Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Футбол

«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро

«Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».
Sports.ru 09:28
Армия и оружие

В Японии сообщили о перехвате российского самолета РЭБ

Российский разведывательный самолет Ил-20 сопровождали японские истребители неподалеку от островов Хоккайдо и Хонсю.
ИА Красная Весна 15:23
2
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
7
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
93
Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
742
Общество

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки

Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
420
Происшествия

Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог

Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.
РИА Новости 19:54
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
38
Общество

Россиян ждут изменения в тарифах ЖКХ с 1 июля

На фоне пандемии коронавируса российские регионы решили не увеличивать стоимость самых «дешевых» услуг ЖКХ, сообщает «Московский комсомолец».
Рамблер 06:14
13
Происшествия

Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль снес остановку общественного транспорта, три человека пострадали.
Известия 17:34
7
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251

Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
Чемпионат 05:00
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное