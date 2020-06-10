В наибольшей степени потребительские расходы сократились там, где сектор услуг занимает значительную часть экономики. Двойной удар, отмечают авторы исследования, получили регионы, где значительную часть спроса обеспечивали туристы.

с чего всё началось

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.

Общество Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.

Политика Путин планирует лично проголосовать по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин собирается прийти на голосование по поправкам к Конституции лично, а не участвовать с помощью электронного формата, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 877

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 440

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,5K

Футбол «Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка России Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» все-таки состоится в Санкт-Петербурге, а не в Москве.

Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 3

Экономика Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.

Футбол «Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро «Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».

Общество Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.

Происшествия Один из экс-полицейских, обвиняемых по делу Флойда, вышел под залог Суд освободил под залог одного из четырех бывших полицейских, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США, сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на тюремные документы.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей турнира UFC 251 Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на победителей главных боев турнира UFC 251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).