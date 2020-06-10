Коронавирус

Retail & LoyaltyRetail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы

Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

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Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
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Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
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«Милан» стал ближе к трансферу нападающего «Реала» Луки Йовича. Игрок дал согласие на переход в стан «красно-черных».
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

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В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

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«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро

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Нашли предшественника Великой китайской стены

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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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