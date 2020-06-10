Коронавирус
Retail & LoyaltyСбербанк назвал самые пострадавшие от ограничений регионы
Новое исследование о влиянии ограничительных мер на потребительские расходы в регионах России, подготовленное лабораторией «СберДанные», размещено на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru.
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Потребительские расходы в Саратовской области в апреле-мае упали на 20-25%
СаратовБизнесКонсалтинг03:23
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Общество
На Ставрополье с 11 июня стартует первый этап снятия ограничений
Ставрополь, 10 июня 2020, 15:51 — REGNUM Ставропольский край приступит к первому этапу снятия ограничительных мер, действующих в регионе в связи с пандемией коронавируса.
REGNUM 08:51
Общество
Суд в Лондоне отклонил требование экс-главы ВЭБа посадить Дерипаску
Высокий суд Лондона отклонил ходатайство бывшего главы ВЭБа Владимира Чернухина, который предлагал отправить в тюрьму Олега Дерипаску за неуважение к суду.
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Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС
На Кубани на 13 суток арестовали 23-летнюю девушку, которая прыгала по машинам ДПС во время массовой вечеринки на улице Красной седьмого июня.
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ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию «Семь дней» впервые рассказал о своей возлюбленной.
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Интерфакс вчера в 14:38
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В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
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Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
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Общество
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
РИА Новости 06:45
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В среду, 10 июня, к петербуржцу без маски, который совершал покупки в магазине на Васильевском острове, вызвали сотрудников Росгвардии.
АБН 09:39
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«Матч ТВ» бесплатно покажет все матчи 23-го тура чемпионата России
Телеканал «Матч ТВ» принял решение о бесплатном показе всех матчей 23-го тура российской Премьер-Лиги.
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Лукашенко приедет в Москву на парад Победы
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Iceberg о Winstrike: «Могла ли Мария Гунина решить проблемы в команде? Думаю, что нет»
Мидер состава FlyToMoon по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко рассказал, каким он представляет идеального менеджера.
CyberSport.ru 07:29
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УЕФА еще не принял окончательного решения о формате ЛЧ
В пресс-службе УЕФА сообщили, что организация не приняла окончательного решения по поводу формата завершения сезона-2019 / 20 в Лиге чемпионов.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
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Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
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Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
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