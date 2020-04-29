Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.

с чего всё началось

Часть компаний перешли на дистанционный формат работы. Многие люди столкнулись с сокращением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Доходы среди россиян, занятых в сферах развлечений, спорта и отдыха уменьшились на 33%.

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