Экономика
Экономика сегодняНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Часть компаний перешли на дистанционный формат работы. Многие люди столкнулись с сокращением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Доходы среди россиян, занятых в сферах развлечений, спорта и отдыха уменьшились на 33%.
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с чего всё началось
Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.РИА Новости08:34
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«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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