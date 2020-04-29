Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазваны сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Часть компаний перешли на дистанционный формат работы. Многие люди столкнулись с сокращением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Доходы среди россиян, занятых в сферах развлечений, спорта и отдыха уменьшились на 33%.
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с чего всё началось

В Сбербанке назвали сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.
РИА Новости08:34

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Сбербанк назвал отрасли с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Коммерсантъ12:30

Компании из сферы спорта сократили выплату зарплат на 33% в период изоляции

ТАСС10:54

Названы сферы с наибольшим снижением зарплат из-за COVID-19

Известия08:46

В Сбербанке рассказали о больше всего снизивших зарплаты компаниях

Говорит Москва09:30

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

РБК10:07

В Сбербанке назвали сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

РИА Новости08:34

Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%

Интерфакс07:18
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Армия и оружие

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Экономика сегодня 07:02
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Происшествия

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Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
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Санкт-Петербург, 29 апреля 2020, 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

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Хоккей

Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом», информирует хоккейное агентство Winners в «Инстаграме».
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Общество

ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
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Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

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Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
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Общество

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
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Политика

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Вертолёт НАТО упал в море у греческого острова Кефалония

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Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19.
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Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
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Великобритания вышла на второе место по числу жертв КОВИД в Европе

В среду, 29 апреля, стало известно о том, что Великобритания поднялась на второе место в списке европейских стран по количеству жертв КОВИД.
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Путин: энергетика столкнулась с серьезными потрясениями

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
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Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

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Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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