Коронавирус
РБКСбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
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с чего всё началось
Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.РИА Новости08:34
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