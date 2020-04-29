Коронавирус

РБКРБКСбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
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Сбербанк рассказал, какие компании больше всего снизили зарплаты

Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.
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Общество

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Общество

Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
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«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Политика

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Здоровье

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Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

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REGNUM 08:16
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Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники

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23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
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Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
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Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
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