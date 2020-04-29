Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.

с чего всё началось

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

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