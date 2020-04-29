Экономика
РБКСбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты
Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
Больше всего снизили зарплату сотрудникам на фоне пандемии коронавируса малые и средние компании РФ из сферы спорта, отдыха и развлечений, а также предприятия общепита и отели, следует из презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова.РИА Новости08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
РИА Новости 12:23
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
Происшествия
Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского ГИБДД
Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил редсмертную записку.
РЕН ТВ 18:05
Происшествия
На Камчатке завели дело на фермеров, бросивших животных умирать
Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбуждено на Камчатке после обнаружения останков лошадей и собак в одном из фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
РИА Новости 05:42
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
Прогноз по завершению пандемии в России сдвинут на август
Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали свой прогноз по сроку завершения эпидемии коронавируса в России.
Русская Планета вчера в 18:30
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Общество
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 16:03
Общество
Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый
В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
Происшествия
123 случая коронавируса подтверждены в Иркутской области
Как сообщает оперативный штаб, по данным на вечер 29 апреля, в Иркутской области подтверждено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SIA.ru 09:09
Армия и оружие
Шесть новых военных медцентров будут введены в эксплуатацию 30 апреля
Минобороны РФ 30 апреля откроет шесть новых медицинских центров, строительство которых ведется по поручению президента России.
ФАН 12:36
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара 27 апреля в 16:23
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение карантина
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался на странице в соцсети Facebook за продолжение ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Росбалт 16:08
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Армия и оружие
Призывные комиссии начнут работать в России с 12 мая
«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая», — сказал глава Минобороны РФ.
ФАН 12:00
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 09:55
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56