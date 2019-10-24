Общество
Газета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось
В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.Известиявчера в 19:15
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Общество
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть ни в коем случае
Нельзя есть ни в коем случаем и продукты глубокой переработки.
Общество
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Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву
Армия и оружие
В Кремле считают нелегитимным присутствие военных США в Сирии
Окончательное решение о военном присутствии на северо-востоке Сирии и о способах поддержки курдов из «Отрядов народной самообороны» пока не принято.
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Nissan откажется от бренда Datsun
Общество
Госдума сократила рабочий день женщинам
Сегодня, 24 октября, Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о сокращении рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.
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«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
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Общество
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Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о странном обычае, который практиковал главный тренер команды Юрий Семин, передает "Чемпионат.com".
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
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Компания Skoda объявила дату премьеры нового "прокачанного" кроссовера Kamiq GT.
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Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.