Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
Читать в источнике
Комментировать321
с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.
Известиявчера в 19:15

Подробнее о событии

Данные клиентов Сбербанка оказались в интернете. Как это произошло и как себя обезопасить?

Дождь13:15

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБК04:01

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфакс00:30

Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами

РИА Новости03:33

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъ03:06

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известия03:46

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАСС02:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
Общество

Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть ни в коем случае

Нельзя есть ни в коем случаем и продукты глубокой переработки.
Известия Мордовии вчера в 02:59
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новом фильме

Piter.tv 01:28
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Экономика

Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Политика

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Известия 17:53
Армия и оружие

В Кремле считают нелегитимным присутствие военных США в Сирии

Окончательное решение о военном присутствии на северо-востоке Сирии и о способах поддержки курдов из «Отрядов народной самообороны» пока не принято.
ГЛАС.RU 07:35
Авто

Nissan откажется от бренда Datsun

АвтоВзгляд 05:13
Общество

Госдума сократила рабочий день женщинам

Сегодня, 24 октября, Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о сокращении рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.
Карелинформ 15:10
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Экономика

Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Политика

В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Авто

Yamaha отказалась от разработки собственного авто

По сообщениям издания Autocar, компания Yamaha заморозила все разработки, связанные с новым легковым автомобилем бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 14:15
Общество

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Политика

Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Футбол

Экс-игрок «Локомотива» рассказал о необычной примете Семина

Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о странном обычае, который практиковал главный тренер команды Юрий Семин, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 17:48
Политика

Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что, по его мнению, сейчас наступила санкционная пауза, и выразил надежду на появление "подвижек", которые позволят снять или облегчить санкции.
РИА Новости 10:02
Энергетика

Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 08:56
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Авто

Skoda раскрыла внешность купе-кроссовера Kamiq GT

Компания Skoda объявила дату премьеры нового "прокачанного" кроссовера Kamiq GT.
Новые автомобили 21 октября в 10:41
Гаджеты

Рассекречен смартфон iQOO Neo на Snapdragon 855 Edition

Новый мощный смартфон iQOO Neo появился в базе данных TENAA, где предложены технические параметры аппарата.
Rusargument 22 октября в 04:09
Кино

Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль 22 октября в 01:54
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела патрулирование по новому маршруту в Сирии

Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту вдоль границы Сирии и Турции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 12:55
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное