Общество
Газета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось
Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.Известия23 октября в 19:15
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Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали параметры сделки по поставкам нефти
Казахстан согласовал с Белоруссией основные моменты соглашения об экспорте нефти и нефтепродутов.
РБК 02:27
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Общество
РБК: ФСБ сможет на полгода отключать связь со странами для борьбы с «телефонным терроризмом»
ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении определенных стран, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:52
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество
Росконтроль остался доволен гречневой крупой
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» проверил на качество гречневую крупу.
ФедералПресс 02:17
Футбол
Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
Известия 23 октября в 07:59
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы вчера в 00:15
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Происшествия
В Чите пропала девятилетняя школьница
Школьница ушла из дома 24 октября и пропала без вести в посёлке Восточный на окраине города.
REGNUM 00:26
Происшествия
Туристка из России умерла в Турции после операции
54-летняя туристка из России скончалась после операции в Турции. Об этом сообщило посольство РФ в Турции, передает Интерфакс.
Национальная служба новостей вчера в 17:39
Гаджеты
Квартальный отчёт Intel: рекордная выручка, названы сроки выхода первого 7-нм графического процессора
Источник изображения: Intel Норма операционной прибыли за год сократилась с 40 до 36 процентных пунктов, негативное влияние оказывали цены на память и возросшие расходы на производство процессоров.
3DNews 02:00
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Футбол
Сенников — о работе на ТВ: напрягает, когда получается балаган
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о своём отношении к работе на телевидении.
Чемпионат 01:15
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Экономика
Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов
Глава Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, за сутки потерял несколько миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:17
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК вчера в 07:46
Армия и оружие
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной «Булаве»
Lenta.ru вчера в 02:56
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Армения отказалась покупать российское оружие
Армения сорвала тендер на закупку вооружения с участием российской компании ORSIS.
Утро.ru вчера в 03:09
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb вчера в 15:21
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38