Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

с чего всё началось

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