Справка "Известий" Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.

с чего всё началось

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.

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