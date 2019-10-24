Общество
Газета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось
Справка "Известий" Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.Известия23 октября в 17:01
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В Сбербанке отрицают, что персональные данные их клиентов попали к мошенникам
Эхо Москвывчера в 05:02
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Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
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Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
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Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
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Политика
Сенатор США намерен представить резолюцию против импичмента Трампа
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что намерен представить в сенате резолюцию, в которой будут представлены упущения, допущенные при проведении процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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Футбол
Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
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РБК 01:40
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Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости 22 октября в 06:44
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Политика
Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
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Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 19:10
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия
В Улан-Удэ женщина погибла на «зебре» под колесами грузовика
Сегодня около 10.00 64-летний водитель грузового автомобиля, следуя по ул. Комарова, на пешеходном переходе совершил наезд на женщину.
Первое альтернативное телевидение вчера в 23:11
Политика
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Общество
Названы самые востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 00:39
Общество
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Коммерсантъ вчера в 18:28
Происшествия
Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге
Аргументы и Факты 01:20
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Экономика
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
РБК 00:21
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
«Был вариант «загнать их в легальное поле», то есть обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ», — рассказывают собеседники РБК.
РБК 00:00
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Спорт
Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram
«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Футбол
«Крыховяк — лучший игрок на планете»
29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Происшествия
Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии
Российская газета вчера в 21:22
Наука
Эксперимент по редактированию генов яйцеклетки проводит ученый-биолог
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru 23 октября в 16:17