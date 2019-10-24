Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

База с возу: в доступе появилась информация об 11,5 тыс. заемщиках Сбера

Справка "Известий" Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.
Известия23 октября в 17:01

Подробнее о событии

Данные клиентов Сбербанка оказались в интернете. Как это произошло и как себя обезопасить?

Дождьвчера в 13:15

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфаксвчера в 00:30

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАССвчера в 02:47

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъвчера в 03:06

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известиявчера в 03:46

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБКвчера в 04:01

В Сбербанке отрицают, что персональные данные их клиентов попали к мошенникам

Эхо Москвывчера в 05:02
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Общество

Бывший челябинский вице-губернатор Сандаков вышел из колонии

РБК 02:01
Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
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Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Политика

Сенатор США намерен представить резолюцию против импичмента Трампа

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что намерен представить в сенате резолюцию, в которой будут представлены упущения, допущенные при проведении процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 21:15
Футбол

Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
Известия 23 октября в 07:59
Общество

Губернатор Приморья отказался от запланированного повышения зарплаты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отказался от запланированной индексации своей зарплаты, сообщил представитель пресс-службы региональной администрации, передает «РИА Новости».
РБК 01:40
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости 22 октября в 06:44
Шоу-бизнес

Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Политика

Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»

Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
Армия и оружие

Сирия потребовала от США вернуть нефтяные скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 19:10
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия

В Улан-Удэ женщина погибла на «зебре» под колесами грузовика

Сегодня около 10.00 64-летний водитель грузового автомобиля, следуя по ул. Комарова, на пешеходном переходе совершил наезд на женщину.
Первое альтернативное телевидение вчера в 23:11
Политика

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Общество

Названы самые востребованные в будущем профессии в России

Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 00:39
Общество

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Коммерсантъ вчера в 18:28
Происшествия

Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге

Аргументы и Факты 01:20
Армия и оружие

Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru 00:15
Политика

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
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Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
РБК 00:21
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

«Был вариант «загнать их в легальное поле», то есть обязать получать в России лицензию на связь, ставить шлюз на территории страны и раскрывать данные об абонентах по требованию ФСБ», — рассказывают собеседники РБК.
РБК 00:00
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Спорт

Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram

«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Футбол

«Крыховяк — лучший игрок на планете»

29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Российская газета вчера в 21:22
Наука

Эксперимент по редактированию генов яйцеклетки проводит ученый-биолог

Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru 23 октября в 16:17
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