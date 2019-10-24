Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

Самый «свежий» договор на заем, который содержится в тестовом варианте, был оформлен в марте 2019 года. Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.
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Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

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В интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка

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