Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.
Известия23 октября в 19:15

Подробнее о событии

Данные клиентов Сбербанка оказались в интернете. Как это произошло и как себя обезопасить?

Дождьвчера в 13:15

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфаксвчера в 00:30

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБКвчера в 04:01

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАССвчера в 02:47

В Сбербанке прокомментировали сообщения об утечке данных в Сеть

РЕН ТВвчера в 03:28

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъвчера в 03:06

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известиявчера в 03:46
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Общество

Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме

РИА Новости вчера в 16:52
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском вчера в 05:05
Общество

В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в стране в ближайшем будущем.
Lenta.ru 00:31
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Здоровье

Донские онкологи назвали первые симптомы рака груди

Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим.
Дон-ТР вчера в 09:28
Общество

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru вчера в 16:22
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
РИА Новости вчера в 07:37
Армия и оружие

Около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию

«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 22:37
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги Европы с «Трабзонспором»

Футбольный клуб "Краснодар" вылетел в Турцию на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Трабзонспора", сообщает пресс-служба "быков".
Bobsoccer 23 октября в 07:10
Экономика

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Культура

Работы Тимофея Ради пополнят собрание Третьяковской галереи

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:58
Политика

Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН

Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.
ТК Звезда вчера в 23:46
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Кино

«Ростелеком» раздает подарки при подключении с Wink

Абонент может оформить подключение пакета услуг с коллекцией Wink, получив в подарок домашний интернет.
Rostov gazeta вчера в 03:57
Энергетика

Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти

Основные параметры договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, заявил глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
Взгляд.ру 00:50
Хоккей

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 00:34
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 9X

Astera вчера в 13:58
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Игры

Релиз The Last of Us Part II может быть отложен

Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru вчера в 10:13
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета вчера в 01:25
Общество

Объявлена дата возвращения Бутиной в Москву

По данным российского посольства в США, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву.
Lenta.ru вчера в 19:39
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU вчера в 10:03
Политика

Французский дипломат признал Россию мировой державой

Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вновь стала мировой державой.
News.ru 00:16
Наука

Ученые объяснили, как мозг выделяет нужное в шумном месте

Ученые из Колумбийского университета рассказали, как слуховая кора может среди шума выделить нужный голос.
Мойка78 22 октября в 20:38
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