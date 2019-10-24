Общество
Газета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось
Данные о клиентах «Известия» проверили с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», где при переводе по номеру телефона можно увидеть имя, отчество и первую букву фамилии получателя.Известия23 октября в 19:15
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Общество
Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
Общество
В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в стране в ближайшем будущем.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Здоровье
Донские онкологи назвали первые симптомы рака груди
Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим.
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Происшествия
В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы в Подмосковье, которую подозревают в сексуальном насилии над двумя 13-летними девочками, сообщает в четверг региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Армия и оружие
Около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию
«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги Европы с «Трабзонспором»
Футбольный клуб "Краснодар" вылетел в Турцию на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Трабзонспора", сообщает пресс-служба "быков".
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Культура
Работы Тимофея Ради пополнят собрание Третьяковской галереи
Политика
Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН
Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
Кино
«Ростелеком» раздает подарки при подключении с Wink
Абонент может оформить подключение пакета услуг с коллекцией Wink, получив в подарок домашний интернет.
Энергетика
Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти
Основные параметры договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию согласованы, заявил глава минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
Хоккей
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Общество
Объявлена дата возвращения Бутиной в Москву
По данным российского посольства в США, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву.
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Политика
Французский дипломат признал Россию мировой державой
Бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Россия вновь стала мировой державой.
Наука
Ученые объяснили, как мозг выделяет нужное в шумном месте
Ученые из Колумбийского университета рассказали, как слуховая кора может среди шума выделить нужный голос.