Общество
Газета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось
Справка "Известий" Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.Известиявчера в 17:01
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Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
РИА Новости 10:55
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал ситуацию с Telegram в России.
RT на русском 01:44
Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 04:45
Политика
Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Здоровье
Малышева озвучила лекарства, которые можно принимать просроченными
Елена Малышева в очередном выпуске рассказала, что имеются некоторые лекарственные препараты, которые можно принимать даже просроченными.
Ugpressa.ru 03:16
Политика
Эрдоган вновь пригрозил Европе сотнями тысяч беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.
ТАСС 10:00
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 04:30
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья вчера в 06:52
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Книжный магазин отказался продавать журнал со Сталиным на обложке
Столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала «Дилетант», одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года.
Общественное телевидение России 08:03
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21
Общество
Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином
Самый дешевый в России бензин продается в городе Барнаул Алтайского края, самый дорогой - в чукотском Анадыре, сообщает Росстат.
РИА Новости 09:57
Футбол
В Сети появилось фото формы сборной России на Евро-2020
Soccer.ru вчера в 02:04
Экономика
Кабмин Украины утвердил макропрогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%
Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
ПРАЙМ вчера в 09:40
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Общество
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Известия 10:15
Общество
В Москве едва не скончался известный русофоб Ковтун
В Москве едва не скончался постоянный украинский гость российских политических ток-шоу Ковтун.
ИА Новороссия 11:34
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53