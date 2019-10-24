Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

База с возу: в доступе появилась информация об 11,5 тыс. заемщиках Сбера

Справка "Известий" Ранее в октябре СМИ сообщили об утечке данных о 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Глава финансовой организации Герман Греф тогда признал утечку информации сначала о 200 клиентах, а позже — о 5 тыс. Он подчеркнул, что все карты пострадавших перевыпущены.
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В Сбербанке прокомментировали сообщения СМИ об утечке данных клиентов

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Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБК04:01

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Коммерсантъ03:06

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАСС02:47

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

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