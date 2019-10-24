Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.
Известиявчера в 19:15

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Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами

РИА Новости03:33

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБК04:01

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАСС02:47

Данные клиентов Сбербанка оказались в интернете. Как это произошло и как себя обезопасить?

Дождь13:15

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъ03:06

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известия03:46

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфакс00:30
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Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Политика

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

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Финансы

Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию

«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском 07:55
Общество

Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей

Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
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Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
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Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах

Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.
Спорт-Экспресс 14:27
Экономика

Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Футбол

Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru вчера в 15:41
Армия и оружие

Россия продолжит помогать курдам и сирийцам найти общий язык

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) было объявлено 9 октября.
Lenta.ru 17:14
Общество

В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам

В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:56
Футбол

Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 17:11
Экономика

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года.
Интерфакс 01:51
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В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

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Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
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Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault

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Политика

В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.
Известия 15:45
Армия и оружие

США направляют дополнительные ВС в Сирию для защиты нефтяных полей

В Пентагоне сообщают, что США направляют дополнительные вооруженные силы на северо-восток Сирии в целях защиты нефтяных месторождений от террористов.
РЕН ТВ 18:10
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Авто

Новый Volkswagen Golf появится в России

Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
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Политика

В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма

Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.
РИА Новости 13:24
Политика

Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
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Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции Маленковская Ярославского направления.
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Количество автодилеров снизилось в России

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Россия отправит в Сирию «подкрепление»

Газета.Ru 08:48
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Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу

Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
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Армия и оружие

В США назвали С-400 «смертоносным оружием»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
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Ксения Собчак выяснила, сколько зарабатывает Александр Петров

Одним из самых интригующих моментов стало, когда Александр ответил на вопрос телеведущей, сколько же он зарабатывает.
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
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