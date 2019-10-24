Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.
Известиявчера в 19:15

Подробнее о событии

Данные клиентов Сбербанка оказались в интернете. Как это произошло и как себя обезопасить?

Дождь13:15

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБК04:01

Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами

РИА Новости03:33

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАСС02:47

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъ03:06

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известия03:46

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфакс00:30
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:10, Ашберн
Политика

Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
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Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
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Наука

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 11:02
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Газета.Ru 18:27
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Армия и оружие

США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти

Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Известия 18:55
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Несмотря на значительное похолодание, циклон приблизит температуру к климатической норме для этого времени года, отмечают в Росгидромете.
Российская газета 10:20
Общество

Обвиняемый в шпионаже в РФ Уилан попросил об отводе судьи и прокурора

Интерфакс 03:08
Футбол

Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»

Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Машкова трогательно поздравила маму с днем рождения

Вчера, 23 октября, известная актриса, экс-супруга Владимира Машкова Елена Шевченко отметила день рождения.
Летидор 02:34
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Армия и оружие

В ЮАР прибыли два стратегических бомбардировщика Ту-160

В минувшем году Россия отправляла два Ту-160 в Венесуэлу. Они пробыли в этой стране несколько дней.
Москва 24 вчера в 10:57
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Кино

Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
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Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Здоровье

В Пензе открыли современный модуль центра крови

В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови.
ТВ-Экспресс 11:12
Политика

В Кремле опровергли поиски преемника Путина

«До выборов президента еще далеко», — заметил Песков, комментируя слова телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Путин якобы готовит себе преемника на посту главы государства.
Lenta.ru 05:08
Авто

В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%

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Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Политика

ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии

Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров

UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Единоборства

Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес

2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
Чемпионат вчера в 18:04
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Фигурное катание

Российские фигуристы сутки добирались до Канады

Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Политика

В Минкомсвязи назвали законным использование Telegram в России

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил РИА Новости, что попытки блокировать Telegram, которые предпринимаются сейчас в России, не означают запрет на использование этого мессенджера.
Дождь 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
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