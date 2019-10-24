Общество
Газета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
Читать в источнике
Оценить220
с чего всё началось
В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.Известиявчера в 19:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Взгляд.ру вчера в 10:07
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Наука
Искусственный лист производит синтез-газ
XXII век 07:48
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Известия 15:54
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Политика
Бундестаг не согласился отменить антироссийские санкции
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество
Госдума уменьшила рабочий день сельским женщинам
Новые правила гарантируют женщинам, живущим и работающим на территории сельской местности, сокращенный рабочий день.
Gazeta.SPb 14:51
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Интернет
Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом
Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Происшествия
Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
Lenta.ru 12:47
Общество
Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии
Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
Экономика
Россия обошла Руанду в рейтинге Doing Business
Россия за год поднялась на три строчки и заняла 28-е место в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который опубликовал Всемирный банк.
Gazeta.SPb 09:00
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Политика
Замглавы МИД рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости 15:11
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Экономика
Госдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума утвердила в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021-2022 годов.
УтроNews вчера в 07:50
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском 06:55
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44