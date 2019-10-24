В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.

с чего всё началось

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.

Политика В Германии растут антисемитские настроения С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.

Общество В Испании эксгумировали останки диктатора Франко Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Экономика Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20% Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.

Авто В России изменится транспортный налог Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей может породить новые изменения в налоговом законодательстве России.

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

Футбол Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Общество Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Шоу-бизнес Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.

Армия и оружие ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма Минобороны России сообщило, что при приближении к российским границам бомбардировщик ВВС США был встречен истребителем ВКС РФ Су-27.

Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.