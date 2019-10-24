Общество

Газета.RuГазета.RuСбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС. "Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов", - сказали в пресс-службе.
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с чего всё началось

В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках Сбербанка

В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи составляет 30 рублей.
Известиявчера в 19:15

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Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

РБК04:01

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Snob.ru01:40

Сбербанк назвал сообщения о новой утечке данных клиентов слухами

РИА Новости03:33

Данные клиентов Сбербанка вновь утекли на черный рынок

Коммерсантъ03:06

Сбербанк назвал слухами информацию о продаже в интернете данных клиентов

Известия03:46

Сбербанк назвал слухами и домыслами сообщения о продаже в интернете данных клиентов

ТАСС02:47

Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Интерфакс00:30
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Политика

В Германии растут антисемитские настроения

С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.
Российская газета 08:18
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
RT на русском 06:55
Общество

За 10 дней работы камер на ЗСД выписано больше 15 тысяч штрафов

Сотрудники Управления ГИБДД по Петербургу и области рассказали о первых итогах работы камер видеофиксации нарушений, которые с 14 октября заработали на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
Петербургский дневник 05:13
Политика

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ 08:21
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика

Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%

Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Хоккей

Ягр оценил возможность возвращения в НХЛ или КХЛ

Говоря о возможности вернуться в Национальную или Континентальную хоккейные лиги, в которых ранее выступал, Ягр отметил, что уже «недостаточно быстрый».
Известия 22 октября в 21:13
Авто

В России изменится транспортный налог

Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей может породить новые изменения в налоговом законодательстве России.
Автоновости дня 07:30
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru вчера в 09:45
Армия и оружие

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Футбол

Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Известия 06:55
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор стареет в новом фильме

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор постарел в фильме «Тёмные судьбы».
News.ru 07:08
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Происшествия

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову

Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.
Bimru.ru 05:50
Армия и оружие

ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма

Минобороны России сообщило, что при приближении к российским границам бомбардировщик ВВС США был встречен истребителем ВКС РФ Су-27.
Государственные Вести вчера в 09:22
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество

Греф сообщил о «кругах ада» для желающих попасть на работу в Сбербанк

Сбербанк каждый год набирает 50 тыс. новых сотрудников, однако, чтобы попасть туда, «придется пройти все круги ада».
РБК 04:53
Происшествия

В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера

РИА Новости 08:12
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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