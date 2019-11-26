Экономика
КоммерсантъСбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета. Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт.
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Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
Политика
Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами
Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии
Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Здоровье
Мэр Новокузнецка обещал решить проблемы закрытой поликлиники
На встречу с мэром Сергеем Кузнецовым пришли депутаты, врачи и инициативная группа.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В магазине Новосибирска подрались два торговых представителя
В одном из супермаркетов Новосибирска два торговых представителя молочных компаний не делили место на полке.
Гаджеты
Huawei представила новые «умные» часы с NFC и очень низкой ценой
В продажу Honor Watch Magic 2 поступит уже 12 декабря по цене от 155 до 200 долларов.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Космос
Перенесен запуск российского корабля «Прогресс МС-13»
Авто
Представлен новый Chery Tiggo 7
На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась и не имеет почти ничего общего со своим предшественником У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, "парящие" стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым
Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
Армия и оружие
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже
Разведслужбы России оказались среди тех, кто ведет самую активную и агрессивную деятельность на территории Чехии.
Общество
Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой
Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".