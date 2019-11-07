Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

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Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, передает RNS.
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Сбербанк назвал свою долю в будущем СП с Mail.ru Group

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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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