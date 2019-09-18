Комфортный уровень жизни россиян после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход жителей страны по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100% от его зарплаты. Таковы результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка о тратах россиян на пенсии.

Сбербанк назвал уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Экономика и жизнь

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