Экономика
Life.ruСбербанк назвал условие снижения ставки по ипотеке до 1%
В ближайшее время Сбербанк планирует снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через новую схему — эскроу-счета. Об этом "Интерфаксу" рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 17:30
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Игры
Новые игры Electronic Arts могут появиться в Steam
Electronic Arts перестала распространять игры через Steam в 2011 году, оставив на площадке Valve только старые тайтлы — Sims 2, первые две части Mass Effect, Dead Space и другие.
CyberSport.ru 09:44
Политика
Масляков прокомментировал назначение бывшего игрока КВН в СНБО Украины
Президент Международного союза Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков прокомментировал назначение шоумена и бывшего участника КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
News.ru 09:34
Общество
Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США
«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция — все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 б.п. в сентябре и декабре следующего года до 5,5%, полагает Струченевский.
РБК 08:00
Гаджеты
«Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000
«Байкал электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка.
CNews 08:17
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Армия и оружие
В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами
Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.
РИА Новости 06:19
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 01:18
Общество
Названы даты проведения «Черной пятницы» в России
Глобальная онлайн-распродажа «Черная пятница» в этом году пройдет в России с 28 ноября по 1 декабря, сообщают организаторы мероприятия во вторник, 22 октября.
Известия 09:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Известия 09:04
Авто
Nissan покажет концептуальную модель Ariya в Токио
Ожидается, что изначально новинка будет ориентирована на рынки Китая и США, что также предусматривает, что в основе машины лежит архитектура, которая больше, чем у Nissan Leaf.
CarsWeek.ru 02:02
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Общество
Артем Здунов посетил «Алмакский каньон»
В Казбековском районе Дагестана Председатель Правительства РД Артем Здунов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон».
Лезги газет 20 октября в 08:31
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Политика
Лукашенко: ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Ситуация вблизи границ Белоруссии, как и во всем мире, накаляется с каждым часом, заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии награждения государственными наградами военнослужащих собственной службы безопасности.
Коммерсантъ 10:09
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Известия 06:19
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.
RT на русском вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Ягудин высказался о болезни Заворотнюк
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о состоянии здоровья актрисы и жены фигуриста Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru 07:57