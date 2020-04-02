Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит.

с чего всё началось

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

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