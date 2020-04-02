Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
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с чего всё началось

Кредиты бизнесу на зарплату оказались не бесплатными

Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит.
Ведомостивчера в 07:22

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил, что ставка по зарплатным кредитам через полгода повысится до 4%

ТАССвчера в 07:03

Беспроцентные кредиты от Сбербанка достанутся только «зарплатным» клиентам

Фонтанка.Рувчера в 07:47

Сбербанк пояснил, какие компании могут получить беспроцентный кредит

Общественное телевидение Россиивчера в 07:13

Кредиты на зарплаты через полгода станут платными

Коммерсантъвчера в 09:54

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Интерфаксвчера в 06:23

Как получить кредит под 0 % на выплату зарплаты: условия и банки

ФедералПресс01 апреля в 08:20

В Башкирии можно оформить кредит для выплаты зарплаты

Business FM Уфа01 апреля в 07:55
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

REGNUM 02:08
Гаджеты

В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Astera вчера в 05:45
Общество

В Челябинской области до 19 апреля продлят режим самоизоляции

Что касается условно подтвержденных, двое из Челябинска, двое из Верхнеуральска и один из Магнитогорска.
Губерния (г. Челябинск) 02:35
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Почта России: все пенсии и пособия доставят на дом

Как информирует «АиФ», при таком способе выплат у гражданина остается отрывная квитанция, где видны базовая и страховая части пенсии, источники пособий, периоды выплат.
Ньюс-НН вчера в 13:23
Общество

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Новые Известия вчера в 15:09
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Здоровье

В Барнауле не подтвердили коронавирус у новорождённого

Врачи не подтвердили коронавирус у ребёнка, родившегося у больной матери в Барнауле.
RT на русском 02:25
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Lenta.ru 01:37
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru вчера в 07:17
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Культура

Эрмитаж вошёл в топ-10 самых посещаемых музеев мира

Эрмитаж с показателем 4,96 млн посетителей в год занял восьмое место в списке самых посещаемых музеев мира.
78.ru 01:56
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Политика

Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных

Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
REGNUM 01:07
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей

Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Ведомости 02:12
Здоровье

Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса

Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 00:02
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Хоккей

Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго»

Советский спорт вчера в 14:16
Общество

Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса

В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо.
РЕН ТВ вчера в 23:41
Общество

Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов

Россиян, которые из-за карантина потеряли свою работу в фитнес-индустрии, предложили отправить на стройку вместо мигрантов.
Lenta.ru 01:03
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