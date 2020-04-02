Коронавирус
ИнтерфаксСбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
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с чего всё началось
Первые 6 месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4%. Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия, умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев, на которые берется кредит.Ведомостивчера в 07:22
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Сбербанк пояснил, какие компании могут получить беспроцентный кредит
Общественное телевидение Россиивчера в 07:13
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Общество
В Челябинской области до 19 апреля продлят режим самоизоляции
Что касается условно подтвержденных, двое из Челябинска, двое из Верхнеуральска и один из Магнитогорска.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Происшествия
Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер
Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
Здоровье
В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям
Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Общество
Почта России: все пенсии и пособия доставят на дом
Как информирует «АиФ», при таком способе выплат у гражданина остается отрывная квитанция, где видны базовая и страховая части пенсии, источники пособий, периоды выплат.
Общество
Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Здоровье
В Барнауле не подтвердили коронавирус у новорождённого
Врачи не подтвердили коронавирус у ребёнка, родившегося у больной матери в Барнауле.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Культура
Эрмитаж вошёл в топ-10 самых посещаемых музеев мира
Эрмитаж с показателем 4,96 млн посетителей в год занял восьмое место в списке самых посещаемых музеев мира.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных
Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Общество
Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Здоровье
Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса
Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Хоккей
Российский форвард Алтыбармакян подписал контракт с «Чикаго»
Общество
Названы отрасли, которые не пострадают от коронавируса
В период пандемии коронавируса строительная и сельскохозяйственная отрасли чувствуют себя хорошо.
Общество
Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов
Россиян, которые из-за карантина потеряли свою работу в фитнес-индустрии, предложили отправить на стройку вместо мигрантов.