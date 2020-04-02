Кредиты на зарплаты через полгода станут платными
Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.В источнике
С чего всё начиналось
Власти и банки уточнили финальные параметры госпрограммы кредитования бизнеса и индивидуальных предпринимателей под 0% для выплаты зарплат, передала пресс-служба слова зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова.
Общественное телевидение России 07:13