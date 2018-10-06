Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка. Ранее ЦБ рекомендовал кредитным организациям принять ряд мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

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