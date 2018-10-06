Коронавирус
RT на русскомСбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах
Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка. Ранее ЦБ рекомендовал кредитным организациям принять ряд мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Игры
Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
Путин прибыл в больницу в Коммунарке
Кино
В России снимут новый сериал о киберспорте
Экономика
Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Авто
Автомобили подорожают в России в апреле
Как сообщает издание 32cars.ru, дилеры имеют разное мнение относительно грядущей ситуации на автомобильном рынке России, но сходятся в одном — в апреле прайс-листы на все автомобили обновятся и цены вырастут в среднем на 20-80 тыс. рублей.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Здоровье
5,4 тыс. медиков заразились коронавирусом в Испании
«В общей сложности в Испании уже 39 763 человека инфицированы коронавирусом, из которых 5,4 тыс. являются представителями медперсонала», — уточнил Симон.
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Здоровье
Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом
19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Общество
В Татарстане выявлен новый случай коронавируса
Случай коронавируса стал седьмым выявленным в Татарстане.
Экономика
Чубайс оценил удар по российской экономике из-за коронавируса
Удар по российской экономике из-за коронавируса будет измеряться триллионами рублей, считает председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Спорт
Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Политика
Все страны Евросоюза, кроме Ирландии, ограничили поездки в ЕС
Все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, ввели временные ограничения на поездки в ЕС ввиду коронавируса, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Авто
Компания Geely стала доставлять ключи от новых автомобилей дронами
Китайская марка Geely решила усовершенствовать покупку своих автомобилей через онлайн-сервис на домашнем рынке.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Общество
В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса
В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса Сейчас в регионе 13 заболевших.
Здоровье
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии
Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.