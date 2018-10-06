Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом заявили в пресс-службе банка. Ранее ЦБ рекомендовал кредитным организациям принять ряд мер для противодействия коронавирусу, в том числе ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла.
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Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах

ТАСС06:29

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

RT на русском06:48

Сбербанк не собирается ограничивать снятие наличных в банкоматах после рекомендаций Центробанка

Эхо Москвы07:32

Сбербанк не станет ограничивать снятие наличных в банкоматах после рекомендаций ЦБ

Ведомости06:55

Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных

Российская газета07:08

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах

Говорит Москва06:51

Сбербанк не будет вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах

News.ru06:42
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