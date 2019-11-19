Экономика
КоммерсантъСбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group
Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис. Сегодня, 19 ноября, Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП в сфере транспорта и еды.
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В состав совета директоров Mail.ru Group войдет один представитель Сбербанка. С точки зрения нашего приобретения доли в МФТ также направлены в ФАС.
— Лев Хасис, российский предпринимательSM News вчера в 06:46
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В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
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Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
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Bugatti хочет выпустить практичный электромобиль
Компания Bugatti ведет переговоры с материнским концерном Volkswagen о создании новой модели.