Экономика
КоммерсантъСбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group
Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис. Сегодня, 19 ноября, Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП в сфере транспорта и еды.
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Политика
Европа посоветовала Украине закупать газ у России
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Шоу-бизнес
Боярский заявил об уходе со сцены
Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
Единоборства
Девушка-боец ММА скончалась после проигранного боя
Стало известно, что Саи Алетаху скончалась в больнице утром 17 ноября, куда ее доставили сразу после проигранного боя.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Футбол
Экс-арбитр ФИФА: «Ставить Гилерме за сборную — не уважать свой народ и страну»
Гилерме мячи между ног пропускает, а все равно почему-то остается номер один. Ставить его за сборную — не уважать свой народ и страну.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Единоборства
Емельяненко упрекнул Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Конон Макгрегор потребовал реванша у Хабиба Нурмагомедова Во время своей октябрьской пресс-конференции Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не уважает Россию, попутно обвинив его в трусости наряду с другими дагестанцами.
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Общество
Госдума разрешила показ нацистской символики в просветительских целях
В тексте законопроекта отмечается, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Футбол
В сборной России введена система штрафов
В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Армия и оружие
Главком ВМФ проверил в Санкт-Петербурге постройку неатомных подлодок
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
Футбол
Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
Политика
Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»
Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».
Армия и оружие
НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Гаджеты
Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Теннис
Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Авто
Новый УАЗ получит 180-сильный турбомотор
Компания УАЗ будет устанавливать на свои автомобили новый бензиновый турбомотор, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского автопроизводителя Адиля Ширинова.
Происшествия
Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого
Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.