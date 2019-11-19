Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис. Сегодня, 19 ноября, Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП в сфере транспорта и еды.
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В ФАС оценили совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка

Известия05:53

ФАС получила от Mail.ru Group и Сбербанка ходатайство о создании СП

ТАСС04:44

Сбербанк намерен купить 36% акций в совладельце Mail.ru до конца года

РИА Новости03:50

Сбербанк введет одного представителя в совет директоров Mail.ru Group

Интерфакс05:07

Сбербанк обязался создать СП с Mail.ru Group и выкупить долю в ней

Ведомости02:02

Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Коммерсантъ04:55

Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group

РБК02:01
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Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

РБК 05:27
Политика

Европа посоветовала Украине закупать газ у России

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.
Lenta.ru 05:37
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес

Боярский заявил об уходе со сцены

Артист Михаил Боярский в преддверии своего 70-летия заявил, что покидает сцену. Актёр не собирается «изображать молодого дурачка».
News.ru вчера в 22:22
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Девушка-боец ММА скончалась после проигранного боя

Стало известно, что Саи Алетаху скончалась в больнице утром 17 ноября, куда ее доставили сразу после проигранного боя.
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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Футбол

Экс-арбитр ФИФА: «Ставить Гилерме за сборную — не уважать свой народ и страну»

Гилерме мячи между ног пропускает, а все равно почему-то остается номер один. Ставить его за сборную — не уважать свой народ и страну.
Матч ТВ 06:11
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Шоу-бизнес

Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун

Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
ФАН 02:15
Единоборства

Емельяненко упрекнул Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Конон Макгрегор потребовал реванша у Хабиба Нурмагомедова Во время своей октябрьской пресс-конференции Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не уважает Россию, попутно обвинив его в трусости наряду с другими дагестанцами.
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Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате четырех ракет из Сирии

Росбалт 00:15
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости 17 ноября в 20:59
Общество

Госдума разрешила показ нацистской символики в просветительских целях

В тексте законопроекта отмечается, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".
Новые Известия 06:03
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Футбол

В сборной России введена система штрафов

В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
ГЛАС.RU 03:40
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
RT на русском 00:24
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие

Главком ВМФ проверил в Санкт-Петербурге постройку неатомных подлодок

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 10:54
Футбол

Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
МР7.ру вчера в 08:42
Политика

Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка»

Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».
РБК 04:58
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой

НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Газета.Ru 06:08
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Гаджеты

Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel

Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
3DNews вчера в 07:55
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Теннис

Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RU вчера в 14:41
Авто

Новый УАЗ получит 180-сильный турбомотор

Компания УАЗ будет устанавливать на свои автомобили новый бензиновый турбомотор, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского автопроизводителя Адиля Ширинова.
Коммерсантъ вчера в 04:43
Происшествия

Адвокат историка Соколова подтвердил попытку суицида обвиняемого

Обвиняемый в убийстве бывший доцент СПбГУ Олег Соколов действительно совершил попытку самоубийства в ходе проведения с ним следственных действий.
REGNUM 04:20
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