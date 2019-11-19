Сбербанк не планирует получить контроль над Mail.ru Group, сообщил первый заместитель председателя банка Лев Хасис. Сегодня, 19 ноября, Mail.ru Group и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании СП в сфере транспорта и еды.

Сбербанк не намерен получать контроль над Mail.ru Group

Политика Европа посоветовала Украине закупать газ у России Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, в объеме около 15 миллиардов кубометров в год.

Единоборства Девушка-боец ММА скончалась после проигранного боя Стало известно, что Саи Алетаху скончалась в больнице утром 17 ноября, куда ее доставили сразу после проигранного боя.

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Единоборства Емельяненко упрекнул Макгрегора за оскорбление дагестанцев Конон Макгрегор потребовал реванша у Хабиба Нурмагомедова Во время своей октябрьской пресс-конференции Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не уважает Россию, попутно обвинив его в трусости наряду с другими дагестанцами.

Общество Госдума разрешила показ нацистской символики в просветительских целях В тексте законопроекта отмечается, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма".

Футбол В сборной России введена система штрафов В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Армия и оружие Главком ВМФ проверил в Санкт-Петербурге постройку неатомных подлодок Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Футбол Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.

Политика Посольство России посоветовало эстонскому депутату «вылезти из танка» Посольство России в Эстонии прокомментировало заявление депутата парламента страны и бывшего командующего Силами обороны Эстонии Антса Лаанеотса о том, что армия Латвии не способна защищать свою территорию на фоне подготовки Россией «какой-то агрессии».

Гаджеты Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Авто Новый УАЗ получит 180-сильный турбомотор Компания УАЗ будет устанавливать на свои автомобили новый бензиновый турбомотор, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского автопроизводителя Адиля Ширинова.