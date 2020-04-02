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РИА НовостиРИА НовостиСбербанк не ожидает оттока вкладов из-за налога на процентные доходы

Сбербанк не ожидает, что введение налога на процентные доходы по крупным депозитам приведет к серьезному оттоку вкладов или существенному повышению ставок по ним, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
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Объявлять о новом налоге было плохой идеей

Приморье2401 апреля в 17:25

Процентный доход физлиц по вкладам сверх установленного лимита обложат НДФЛ

Гарант02 апреля в 08:59

Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за налога на процентные доходы

РИА Новости02 апреля в 07:03

Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за введения налога на доходы с них

ИА Красная Весна02 апреля в 07:17

Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить

Комсомольская правда03 апреля в 05:24

В Минфине разъяснили порядок взимания налога с доходов по вкладам

Накануне.Ru01 апреля в 17:00

Россиянам не потребуется декларировать доходы при введении налога на проценты по вкладам

ТАСС01 апреля в 13:19
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Экономика

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.
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В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
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Ранее сообщалось, что Ростех поставит новейшие танки Т-90М «Прорыв» в российскую армию в 2020 году.
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ИА Красная Весна 05:00
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По состоянию на 4 апреля, под медицинским наблюдением в области находится 842 человека, прибывших из территорий неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
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Музыка

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
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УЕФА: ЛЧ и ЛЕ должны быть доиграны до 3 августа

По данным портала Goal, президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Лига чемпионов и Лига Европы должны быть доиграны до 3 августа.
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Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
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Еще более 600 россиян заразились коронавирусом

Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Общество

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Прогулки с детьми во время режима самоизоляции в Хакасии разрешили власти республики 4 апреля, сообщает официальный сайт региональной администрации.
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Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступит США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
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Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
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Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
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Лариса Гузеева назвала уродами хейтеров и пожелала им смерти

«Прошу прощения у моих дорогих подписчиков, что закрываю комментарии: слишком много расплодилось уродов», - написала Гузеева.
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В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
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В Тульской области задержан открывший стрельбу по полицейским мужчина

В Тульской области удалось произвести задержание мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам местной полиции.
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Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

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Губернатор Подмосковья оценил вероятность введения пропускного режима

Вводить пропускной режим в Московской области из-за распространения коронавируса пока не требуется.
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Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы

Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
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Глава Роспотребнадзора рассказала о способах передачи коронавируса

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова один заболевший, у которого симптомы ярко выражены, способен заразить трех человек.
Planet Today вчера в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
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