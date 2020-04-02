Коронавирус
РИА НовостиСбербанк не ожидает оттока вкладов из-за налога на процентные доходы
Сбербанк не ожидает, что введение налога на процентные доходы по крупным депозитам приведет к серьезному оттоку вкладов или существенному повышению ставок по ним, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
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Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за введения налога на доходы с них
ИА Красная Весна02 апреля в 07:17
Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить
Комсомольская правда03 апреля в 05:24
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Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Общество
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Ранее сообщалось, что Ростех поставит новейшие танки Т-90М «Прорыв» в российскую армию в 2020 году.
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Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска
Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
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УЕФА: ЛЧ и ЛЕ должны быть доиграны до 3 августа
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Еще более 600 россиян заразились коронавирусом
Еще более 600 россиян заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
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За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции
Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Транспорт
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Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
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В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
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Шоу-бизнес
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В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Происшествия
В Тульской области задержан открывший стрельбу по полицейским мужчина
В Тульской области удалось произвести задержание мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам местной полиции.
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Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Губернатор Подмосковья оценил вероятность введения пропускного режима
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Общество
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В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса
В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о способах передачи коронавируса
Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова один заболевший, у которого симптомы ярко выражены, способен заразить трех человек.