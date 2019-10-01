Экономика
ДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
В России начался призыв в армию по новым правилам
В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
Российская газета 06:43
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
Газета.Ru 04:08
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Армия и оружие
Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск России
Президент РФ Владимир Путин в День Сухопутных войск России поздравил российских военных с профессиональным праздником, отметив их высокую боевую выучку.
ФАН 06:23
Спорт
Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29
Здоровье
В Новоалтайске закроют единственное родильное отделение
В центральной городской больнице Новоалтайска решили закрыть единственное родильное отделение из-за дефицита специалистов и уменьшением количества родов, пишет ТАСС.
Алтапресс 01:02
Экономика
ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
Интерфакс 06:39
Политика
В Элисте идет новая акция с требованием отставки мэра Трапезникова
В выходные в Элисте прошла акция протеста против этого назначения, в сети начался сбор подписей под петицией с требованием отправить Дмитрия Трапезникова в отставку.
Росбалт 07:23
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Космос
Уникальный комплекс мониторинга лесов показал себя в Хабаровском крае
Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок.
AmurMedia.ru 28 сентября в 01:00
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Гаджеты
Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне
Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
3DNews вчера в 02:24
Армия и оружие
В Пекине прошел парад в честь 70-летия образования КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин открыл военно-морской парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.
Коммерсантъ 01:33
Культура
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Здоровье
В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней
С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Политика
Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван
Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Здоровье
В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь
Профиль вчера в 10:17
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19