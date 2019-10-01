Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.

Сбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ

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