Экономика

ДождьДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Сбербанк пошел против воли ЦБ

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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
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У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

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Президент РФ Владимир Путин в День Сухопутных войск России поздравил российских военных с профессиональным праздником, отметив их высокую боевую выучку.
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Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих

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В центральной городской больнице Новоалтайска решили закрыть единственное родильное отделение из-за дефицита специалистов и уменьшением количества родов, пишет ТАСС.
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Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
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Благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов в Хабаровском крае удалось существенно сократить объемы незаконных рубок.
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Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
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