Экономика
ДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом для Hyundai и Kia
32CARS.ru вчера в 23:21
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Михаил Бабич стал первым замглавы министра экономического развития
Как отмечает «Интерфакс», до сих пор должность первого заместителя министра оставалась свободной в течение трех лет.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Политика
Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.
RT на русском 02:36
Армия и оружие
Дональд Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США
Говорит Москва вчера в 15:47
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Экономика
«Лукойл» начинает новый выкуп акций на $3 млрд
В сообщении говорится, что всего компания намерена выкупить с рынка 36,3 млн акций, что составляет 5,1% капитала из расчета по $82,74 (цена закрытия в понедельник) за одну депозитарную расписку на Лондонской бирже.
Ведомости 04:20
Происшествия
Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за сувенирные деньги
28-летнего екатеринбуржца задержали в Таиланде за сувенирные деньги.
ТагилСити.ру 00:19
Здоровье
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 07:11
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Наука
Созданы чувствительные сенсоры с «ловушками» для радикалов
Ученые из Томского политехнического университета в сотрудничестве с коллегами из Чехии и Франции создали крайне чувствительные сенсоры для свободных кислородосодержащих радикалов — соединений, которые могут разрушать изнутри живые клетки.
Индикатор вчера в 05:32
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Музыка
Рэпер Face выпустил новый альбом
1 октября уфимский рэп-исполнитель Иван Дремин, больше известный под псевдонимом Face, выпустил новый альбом.
UfacityNews.ru 04:31
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
РИА Новости вчера в 01:39
Транспорт
Ростехнадзор разрешил открыть три новые станции Фрунзенского радиуса
Ростехнадзор после проверки сообщил о готовности к эсплуатации трёх новых станций Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга: «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская».
78.ru 02:37
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39