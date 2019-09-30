Экономика
ДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Политика
Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет
27 сентября в Мордовии прошли Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета.
Дни24 01:46
Футбол
«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в чемпионате Англии за 30 лет
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU 01:24
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Минстерство обороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Rambler News Service вчера в 12:21
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Авто
Как снизить размер транспортного налога
Больше всего шансов снизить транспортный налог у автовладельцев, обнаруживших себя в списке льготников, уверяют эксперты.
Рамблер вчера в 07:05
Экономика
В Смольном допускают повышение стоимости проезда на общественном транспорте на 5 рублей
Власти Петербурга не исключают подорожания проезда на общественном транспорте.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:48
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Экономика
Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей
На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество
В Саратове начинает работу кассационный суд общей юрисдикции
Сегодня в Саратове начинает работу Первый кассационный суд общей юрисдикции.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:14
Происшествия
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»
В автокатастрофе три человека погибли и пять пострадали.
Российская газета 03:20
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов
С 1 февраля следующего года мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих под управлением Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.В официальном сообщении относительно iOS пользователям рекомендуется для сохранения полной функциональности WhatsApp установить более свежее программное обеспечение или купить новую модель, поддерживающую iOS 9 и выше.
UfaTime.ru вчера в 13:16
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Политика
В Кремле назвали условия публикации разговоров Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия публикации расшифровки телефонных переговоров Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 29 сентября в 11:31
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Происшествия
Экс-министра в Красноярске обвинили в хищении денег на подарки ветеранам
Как сообщал в 2018 году Следственный комитет, подозреваемые с февраля по июнь того года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц министерства.
РБК 04:46
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК вчера в 01:01
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Футбол
Дом игрока «Атлетико» в Испании обворовали перед матчем с «Локомотивом»
Злоумышленники проникли в дом полузащитника мадридского "Атлетико" Томаса Парти в Испании перед матчем футбольной Лиги чемпионов против московского "Локомотива", сообщает cope.es.
РИА Новости 04:20