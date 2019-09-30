Экономика

ДождьДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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ЦБ выдаст предписание Сбербанку

Ведомости03:27

ЦБ направит в Сбербанк предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

ТАСС03:09

Клиенты Россельхозбанка смогут получать и отправлять денежные переводы по номеру мобильного телефона

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Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей

Deita.ruвчера в 23:15

СБП недополучила системной значимости

Коммерсантъвчера в 18:30

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей

Lenta.ruвчера в 14:10

ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП

РБК02:57
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Армия и оружие

Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»

Lenta.ru 04:37
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

В «Ленкоме» проходит церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Политика

Британцы оценили испытание спецназа ФСИН на краповый берет

27 сентября в Мордовии прошли Всероссийские испытания среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН на право ношения крапового берета.
Дни24 01:46
Футбол

«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в чемпионате Англии за 30 лет

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
Sportbox.RU 01:24
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Минстерство обороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Rambler News Service вчера в 12:21
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Авто

Как снизить размер транспортного налога

Больше всего шансов снизить транспортный налог у автовладельцев, обнаруживших себя в списке льготников, уверяют эксперты.
Рамблер вчера в 07:05
Экономика

В Смольном допускают повышение стоимости проезда на общественном транспорте на 5 рублей

Власти Петербурга не исключают подорожания проезда на общественном транспорте.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:48
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Общество

В Саратове начинает работу кассационный суд общей юрисдикции

Сегодня в Саратове начинает работу Первый кассационный суд общей юрисдикции.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:14
Происшествия

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»

В автокатастрофе три человека погибли и пять пострадали.
Российская газета 03:20
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых моделях смартфонов

С 1 февраля следующего года мессенджер перестанет работать на устройствах, работающих под управлением Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.В официальном сообщении относительно iOS пользователям рекомендуется для сохранения полной функциональности WhatsApp установить более свежее программное обеспечение или купить новую модель, поддерживающую iOS 9 и выше.
UfaTime.ru вчера в 13:16
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Политика

В Кремле назвали условия публикации разговоров Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия публикации расшифровки телефонных переговоров Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто

На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора

По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 29 сентября в 11:31
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Происшествия

Экс-министра в Красноярске обвинили в хищении денег на подарки ветеранам

Как сообщал в 2018 году Следственный комитет, подозреваемые с февраля по июнь того года заключили 25 государственных контрактов на покупку подарков для ветеранов с коммерческой фирмой, которой руководили родственники одной из сотрудниц министерства.
РБК 04:46
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК вчера в 01:01
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Футбол

Дом игрока «Атлетико» в Испании обворовали перед матчем с «Локомотивом»

Злоумышленники проникли в дом полузащитника мадридского "Атлетико" Томаса Парти в Испании перед матчем футбольной Лиги чемпионов против московского "Локомотива", сообщает cope.es.
РИА Новости 04:20
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