Экономика

ДождьДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Сбербанк пошел против воли ЦБ

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Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей

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ЦБ направит в Сбербанк предписание из-за неподключения к Системе быстрых платежей

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СБП недополучила системной значимости

Коммерсантъвчера в 18:30
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В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

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Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове

ТАСС 10:21
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Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
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Ветлицкая намерена вернуться в Россию после 15-летнего отсутствия

Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.
Газета.Ru вчера в 11:58
Театры

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
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Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Газета.Ru 04:00
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Польша поддержала бойкот Украины в ПАСЕ

Ранее делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.
Rambler News Service 08:07
Происшествия

Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк

Культуромания 08:37
Наука

Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней

Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
Профиль вчера в 15:17
Общество

Представлять вас в суде смогут только юристы

Начиная с октября этого года, представлять интересы истца или ответчика в суде теперь могут только юристы.
Инвест-Форсайт вчера в 06:23
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Экономика

Проект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ.
Дума ТВ вчера в 08:57
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Газета.Ru 10:10
Общество

Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM вчера в 00:13
Общество

Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
Политика

Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Lenta.ru 04:38
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.
Комсомольская правда 05:13
Происшествия

Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос

Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Происшествия

Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо.
URA.Ru 05:58
Политика

ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
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Политика

Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

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Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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