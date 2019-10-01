Экономика
ДождьСбербанк не подключился в срок к системе быстрых платежей ЦБ
Сбербанк не подключился к системе быстрых платежей (СБП) в срок, установленный Центробанком.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Шоу-бизнес
Ветлицкая намерена вернуться в Россию после 15-летнего отсутствия
Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.
Газета.Ru вчера в 11:58
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика
Польша поддержала бойкот Украины в ПАСЕ
Ранее делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.
Rambler News Service 08:07
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес
Малышева объяснила сложность удаления опухоли Заворотнюк
Культуромания 08:37
Наука
Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней
Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
Профиль вчера в 15:17
Общество
Представлять вас в суде смогут только юристы
Начиная с октября этого года, представлять интересы истца или ответчика в суде теперь могут только юристы.
Инвест-Форсайт вчера в 06:23
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Экономика
Проект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ.
Дума ТВ вчера в 08:57
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM вчера в 00:13
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
Политика
Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии
Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Lenta.ru 04:38
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.
Комсомольская правда 05:13
Происшествия
Следователи снова вызвали гендиректора «Дождя» Синдееву на допрос
Генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву вновь вызвали на допрос к руководителю следственной группы по "московскому делу".
Интерфакс 10:47
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Происшествия
Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо
Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо.
URA.Ru 05:58
Политика
ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Политика
Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина
Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01