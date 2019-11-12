Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года. Об этом сказал журналистам руководитель банка Герман Греф.
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Греф заявил, что Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.
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