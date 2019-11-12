Экономика
Российская газетаСбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года. Об этом сказал журналистам руководитель банка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.ТАСС08:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
Хоккей
Канадский вратарь сравнил жизнь в России и срок в тюрьме
Канадский хоккеист Джейми Маклеллан рассказал о жизни в России и выступлении за "Металлург", передает телеграм-канал "Эпицентр".
Газета.Ru 10:02
Футбол
Матч за Суперкубок Испании примет Саудовская Аравия
Матч за Суперкубок Испании, который будет разыгран в новом формате, пройдёт в Саудовской Аравии.
Metaratings вчера в 11:37
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Моралес объявил, что покидает Боливию
Газета.Ru вчера в 20:41
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Энергетика
Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Врач-онколог сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:00
Политика
Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера
Экспресс газета 10:34
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Порошенко заявил, что Крым «точно будет украинским»
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Хоккей
«Металлург» дома обыграл «Трактор», Потехин сделал дубль
Спорт-Экспресс 11:08
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «Ютэйр»
Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости 09:48
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовные дела после опубликованных в интернете призывов к экстремистской деятельности и угроз убийством в адрес судьи Московского городского суда.
РИА Новости 11:21
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО
RT на русском вчера в 22:51
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
Окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов, заключила дипломат.
РБК 10:52
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Политика
Москва решит эту проблему: Лавров пошутил о грядущих выборах в США
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в шутливой форме прокомментировал вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в 2020 году выборах в США.
Вести.Ru 09:10
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
В столице произошло столкновение беспилотного автомобиля компании "Яндекс" с другой машиной, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.
Российская газета 09:33
Здоровье
В Курганской области заявили об успехах в оптимизации здравоохранения
Департамент здравоохранения Курганской области заявил о существенном повышении эффективности расходов в подведомственных учреждениях.
Уральский меридиан 09:55
Общество
Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту
URA.Ru вчера в 12:07
Авто
Mitsubishi представила внедорожник-минивэн с клиренсом 225 мм
Mitsubishi добавил в гамму семиместного минивэна Xpander внедорожную модификацию с приставкой Cross в названии.
Российская газета 10:49
Энергетика
Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу
Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.
Интерфакс 09:18
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58