Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

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Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года. Об этом сказал журналистам руководитель банка Герман Греф.

Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года

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