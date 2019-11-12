Экономика
Российская газетаСбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года. Об этом сказал журналистам руководитель банка Герман Греф.
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Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.ТАСС08:02
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