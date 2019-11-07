Экономика
РБКСбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Транспорт
Строительство трассы Таврида в Крыму выполнено на 81 %
Строительство трассы «Таврида» в Республике Крым выполнено на 81 %.
Dorinfo.ru 09:21
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Общество
Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая
Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.
Росбалт 05 ноября в 15:58
Общество
Росгидромет назвал семь городов с самым загрязненным воздухом в стране
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) выяснила, что в 90% городов России чистота воздуха не соответствует нормам.
Полит.ру 09:37
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН 05 ноября в 15:52
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Политика
Немецкий депутат пережил приступ во время выступления в бундестаге
В Бундестаге 41-летнему депутату Маттиасу Хауэру стало плохо во время выступления у трибуны парламента.
Известия 10:38
Армия и оружие
Истребитель F-16 ВВС США в Японии в полете выронил учебную ракету
Самолет выронил ракету вне зоны учебных полетов. Информация о пострадавших или повреждениях, которые мог причинить снаряд, не поступало.
RuNews24.ru 00:48
Транспорт
Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым
Продажи билетов на поезда в Крым начнутся 8 ноября.
Известия 09:52
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Политика
Киев призвал The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украина призвала американскую газету The New York Times исправить ошибку на опубликованной карте страны, где территория полуострова Крым отнесена к России.
Москва 24 04:40
Футбол
«Краснодар» 7 ноября примет «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
Помогут ему соотечественники Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Матч «Краснодар» – «Трабзонспор» состоится 7 ноября.
Кубанские новости вчера в 23:41
Политика
Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске
Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Передавший штурвал лайнера «ИрАэро» девушке пилот отстранён от полётов
RT на русском 09:04
Происшествия
Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика
Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР
Свободная Пресса 01:31
Здоровье
Свердловской области дополнительно выделят 2 млрд на борьбу с раком
В 2020 году расходы планируется увеличить еще на 2 млрд рублей, сообщили Znak.com в департаменте информполитики региона.
66.ru 08:25
Экономика
Названа причина бедности большинства людей в мире
Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52