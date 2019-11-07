Экономика
РБКСбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Наука
В Греции нашли останки неизвестных науке змей
Известия 09:10
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом в России
Московский Комсомолец 10:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Транспорт
Названа дата продажи билетов на поезда в Крым
Lenta.ru 09:53
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Политика
Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Космос
Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые
LentaChel.ru 04 ноября в 14:50
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией первый матч Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею сегодня, 7 ноября, проведет первый матч Еврохоккейтура в текущем сезоне против команды Финляндии.
Нева Спорт вчера в 21:03
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что вооруженные силы его страны готовы начать разведение сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 09:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Происшествия
Боевики, напавшие на погранзаставу в Таджикистане, планировали теракты
Вести.Ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «прекрасным верблюдом»
В сети принялись обсуждать интимное прозвище журналистки Ксении Собчак - «прекрасный верблюд».
Вечерний курьер 05:54
Футбол
Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» - «Динамо Киев»
В Лиге Европы команда пока не проигрывала, но и выиграла лишь одну встречу, а разница мячей 3:2 после трех туров поражает – средняя результативность матчей менее двух голов.
ODDS.ru вчера в 17:00
Финансы
Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Экономика
Экспорт российских автомобилей увеличился практически на 30%
Как сообщает издание «Коммерсантъ», экспорт машин и компонентов из РФ к началу традиционного высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос примерно на 30%.
Тарантас Ньюс вчера в 02:22