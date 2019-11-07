Экономика

РБКРБКСбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.
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Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в СП

Коммерсантъ10:04

Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года

REGNUM07:19

Сбербанк рассказал о своей доле в будущем совместном предприятии с Mail.ru Group

Реальное время06:16

Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

Ведомости07:03

Сбербанк назвал свою долю в будущем СП с Mail.ru Group

Rambler News Service06:47

Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

РБК07:42

Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru до 2020 года

ТАСС07:06
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:10, Вашингтон
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Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
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ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем» в матче футбольной Лиги Европы

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В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены

Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
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В сети появился первый документальный фильм про Децла

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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RT на русском 09:34
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Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии

В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
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Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
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Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной

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Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
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Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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