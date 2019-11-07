Экономика
РБКСбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Ruiner и Nuclear Throne
Cyber.sports.ru 11:47
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Футбол
Представлена форма сборной России по футболу на Евро-2020
Сборная России по футболу представила комплект новой игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы-2020.
RT на русском 12:00
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Президенту Казахстана понравился Омск
Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
RT на русском 07:05
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Футбол
ЦСКА в гостях сыграет с «Ференцварошем» в матче футбольной Лиги Европы
Футболисты ЦСКА сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем".
ТАСС Спорт вчера в 16:23
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56
Политика
Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту
Экономика сегодня вчера в 23:25
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Экономика
Медведев подписал постановление о введении в России системы рибейтов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ.
ТАСС 12:00
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Общество
Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам
RT на русском 09:34
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии
В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем.
Lenta.ru 08:29
Общество
Главврач миасской больницы уволен после скандала с половой тряпкой
Вечерний Челябинск 03:00
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04