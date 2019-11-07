Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

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