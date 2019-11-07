Экономика
REGNUMСбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года
Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.
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Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии
Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Общество
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов
Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Здоровье
Врач назвала лучшую для похудения диету
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Общество
Средний класс стал самой закредитованной группой в России
Самой закредитованной группой в России является средний класс, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем
На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Экономика
Джек Ма после ухода из Alibaba снова стал богатейшим жителем Китая
Основатель Alibaba Group Джек Ма, покинувший в сентябре пост главы компании, вернул себе звание самого богатого жителя Китая.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать
Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.
Политика
Генсек НАТО верит в улучшение отношений с РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности начать диалог с Россией по вопросам разоружения, однако он полагает, что альянс должен вести разговор Москвой с твердых позиций.
Культура
Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля
Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч
Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.